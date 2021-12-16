Пьяный «домашний продавец» убил женщину в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане была жестоко убита пенсионерка. К ней в дом вломился пьяный мужчина и нанес несколько ударов ножом, от которых та скончалась в больнице, сообщили в региональном следкоме.

Все произошло 13 декабря на улице Комсомольской.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения собирался реализовать находящиеся при нем бытовые товары. Дверь одной из квартир открыла пожилая женщина, с которой у него произошел конфликт, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Продавец решил не церемониться со старушкой и достал нож. Женщина была ранена и доставлена в больницу. Врачи пытались спасти ее, но им этого не удалось сделать.

Вскоре мужчину задержали. Он отправлен в СИЗО.

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