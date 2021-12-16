Хабаровский референтный центр Россельхознадзора за ноябрь провел более четрех тысяч исследований

Проведено 1487 проб и 4178 исследований, выявлено нестандартной продукции - 22 пробы/30 исследований, из них:

1) зерна и продуктов его переработки: 1389 проб/3605 исследований, в том числе выявлено несоответствие требованиям ГОСТ:

- пшеница кормовая по содержанию сырой клетчатки и сырого протеина в сухом веществе;

- соя по содержанию влажности, сорной примеси;

2) продукции животного происхождения: 73 проб/423 исследования, в том числе выявлены несоответствия требованиям нормативных документов:

- 1 проба лососевой охлажденной икры - по органолептическому показателю (вкус);

- 2 пробы кеты холодного копчения - по содержанию поваренной соли;

- 1 пробы сыра - по содержанию поваренной соли;

- 1 проба краба варено-мороженого (мясо абдомена в панцире) - по органолептическим показателям (вкус, запах, консистенция, цвет).

3) проверено качество воды - 25 проб/150 исследований, выявлены несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21- по содержанию железа и марганца.