Пенсионеры Хабаровского края получили допвыплаты от ВТБ

В регионе этим предложением воспользовались свыше двух тысяч пенсионеров. Всего с начала года пенсионные карты ВТБ в крае выпустили более трех тысяч клиентов.

Для получения поддержки необходимо оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ и получить первое зачисление пенсии до 31 декабря. Средства от банка поступят на счет не позднее следующего календарного месяца.

- Одна из задач ВТБ - забота о социально незащищенных категориях населения. Поддержав дополнительными выплатами пенсионеров и семьи с детьми, банк принял решение расширить эту инициативу. До конца марта действуют наши программы для получателей соцвыплат по инвалидности и детских пособий, - отметил Евгений Орлов, вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае.

Клиентам, которые до 31 марта 2022 года впервые получат пособие по инвалидности на карту ВТБ, банк дополнительно начислит по две тысячи рублей. Каждому новому получателю детских пособий ВТБ в течение месяца после зачисления первой соцвыплаты также единовременно начислят две тысячи рублей. Для получения такой помощи нужно до 31 марта перевести начисление социальных выплат на счет в ВТБ.

Страховка от мошеннических действий этим категориям клиентов будет подключена бесплатно. В случае хищения средств злоумышленниками, в том числе с помощью методов социальной инженерии, полис позволит возместить ущерб на сумму до 100 тысяч рублей.

Оформить карту для получения социальных выплат можно в любом розничном офисе ВТБ. Перевести зачисление пенсии или пособия на новую карту можно в подразделении банка или в интернет-банке «ВТБ Онлайн».