На дорогу к туркомплексу «Воронеж» в Хабаровском крае уйдет более 300 миллионов рублей

На дорогу к туркомплексу «Воронеж» в Хабаровском крае потратили более 300 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются работы по реконструкции дороги к туристическому комплексу «Воронеж». За 2021 год на участке провели земляные работы, расширили проезжую часть, а основание отсыпали щебнем. Ремонтные работы идут в рамках туристско-рекреационного кластера «Амур - Хабаровск». На ремонт дороги из краевого бюджета и Федерального агентства по туризму выделено 187,7 миллиона рублей. Из федерального бюджета дополнительно привлечено 144,6 миллиона рублей.

- Кластер «Амур - Хабаровск» будут создавать на принципах государственно-частного партнерства. И туристический комплекс «Воронеж» также вошел в этот проект. Благодаря вниманию инвесторов и огромной работе туркомплекс стал набирать популярность среди жителей Хабаровского края и соседних регионов. При этом «Воронеж» популярен круглый год. Именно благодаря созданию инфраструктуры, в том числе реконструкции и благоустройству дорог, повышается доступность объекта, - отметили в министерстве туризма края.

В план реконструкции входит более трех километров дорожного полотна. По информации минтранспорта края, работы, запланированные на 2021 год, будут выполнены в полном объеме. В 2022 году займутся асфальтированием и благоустройством. К осени 2022 года дорогу введут в эксплуатацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.