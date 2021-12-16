Комсомольчанин заплатит штраф в 10 тысяч рублей за публикации в соцсетях Фото: Александр РОГОЗА

Жителя Комсомольска-на-Амуре оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, комсомольчанин размещал на личной странице негативные публикации.

В частности, негатив был адресован в сторону деятельности правоохранительных органов. Согласно лингвистическому исследованию сообщения унижают достоинство представителей правоохранительных органов. Более того, в высказываниях увидели признаки возбуждения ненависти и призывы совершения насилия в отношении полицейских и судебных приставов.

- Прокурор Комсомольска-на-Амуре возбудил дело об административной нарушении по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности к социальной группе, совершенные публично с использованием сети «Интернет»», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.

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