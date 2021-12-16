Три жителя Хабаровского края вырубили деревьев на 17 миллионов рублей. Фото: Людмила БАРКОВА.
Колоссальный ущерб в 17 миллионов рублей причинили государству три жителя Хабаровского края. Мужчины незаконно рубили лес, принадлежащий филиалу ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» министерства обороны России.
Выявить нарушения удалось во время проверки, организованной военной прокуратурой Хабаровского гарнизона. Начальник одного из ведомственных контролирующих подразделений совместно с двумя жителями региона нарушил закон о лесопользовании. А именно, группа нарушителей вырубила деревьев на сумму, превышающую 17 миллионов рублей.
- По материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры ВВО.
Расследование находится под контролем прокуратуры гарнизона.
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