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Происшествия16 декабря 2021 5:09

Три жителя Хабаровского края вырубили деревьев на 17 миллионов рублей

По материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Три жителя Хабаровского края вырубили деревьев на 17 миллионов рублей. Фото: Людмила БАРКОВА.

Три жителя Хабаровского края вырубили деревьев на 17 миллионов рублей. Фото: Людмила БАРКОВА.

Колоссальный ущерб в 17 миллионов рублей причинили государству три жителя Хабаровского края. Мужчины незаконно рубили лес, принадлежащий филиалу ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» министерства обороны России.

Выявить нарушения удалось во время проверки, организованной военной прокуратурой Хабаровского гарнизона. Начальник одного из ведомственных контролирующих подразделений совместно с двумя жителями региона нарушил закон о лесопользовании. А именно, группа нарушителей вырубила деревьев на сумму, превышающую 17 миллионов рублей.

- По материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры ВВО.

Расследование находится под контролем прокуратуры гарнизона.

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