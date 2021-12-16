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Общество16 декабря 2021 5:26

Представители родительских комитетов будут контролировать работу школ Хабаровского края

В штабе родительского контроля уже 23 участника
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Представители родительских комитетов будут контролировать качество питания в школах Хабаровского края

Представители родительских комитетов будут контролировать качество питания в школах Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественные активисты будут контролировать качество питания в школах. Для этого будет создан штаб, состоящий из родителей учеников.

Они будут мониторить не только работу школьных столовых, но и необходимость проведения ремонтных работ, организацию просветительской деятельности, закупки оборудования, обеспечение безопасности и другое.

- Штаб создан для налаживания взаимодействия между родителями и органами власти. Фактически, общественные активисты будут контролировать реализацию нацпроекта «Образование», - рассказала Юлия Зотова, замминистра образования и науки края.

В штабе 23 участника. Среди них представители родительских комитетов и РДШ. Руководит организацией Константин Юров, председатель горсовета отцов.