Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-22°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 6:00

Дружинникам и полицейским Хабаровска вручили благодарственные письма за взаимодействие с мэрией

Восемь сотрудников получили грамоты за активную работу
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Восемь сотрудников получили грамоты за активную работу

Восемь сотрудников получили грамоты за активную работу

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице дружинникам и полицейским вручили благодарственные письма за взаимодействие с мэрией. Отличившиеся сотрудники получили грамоты из рук заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александра Прохореца.

- Похвально, что сегодня мы награждаем не только мужчин, но и женщин, вовлеченных в эту работу и участвующих во всех мероприятиях по охране общественного порядка, - отметил Александр Прохорец.

Заместитель мэра вручил благодарности восьми сотрудникам. Среди них полицейские, а также члены народных дружин «Славянский лев», «Вектор», «Краснофлотская народная дружина».