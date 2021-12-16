Дружинникам и полицейским Хабаровска вручили благодарственные письма за взаимодействие с мэрией

Восемь сотрудников получили грамоты за активную работу Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице дружинникам и полицейским вручили благодарственные письма за взаимодействие с мэрией. Отличившиеся сотрудники получили грамоты из рук заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александра Прохореца.

- Похвально, что сегодня мы награждаем не только мужчин, но и женщин, вовлеченных в эту работу и участвующих во всех мероприятиях по охране общественного порядка, - отметил Александр Прохорец.

Заместитель мэра вручил благодарности восьми сотрудникам. Среди них полицейские, а также члены народных дружин «Славянский лев», «Вектор», «Краснофлотская народная дружина».