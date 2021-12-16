Увековечить память о пилотах Александре Зуеве и Игоре Шумакове предложили в Хабаровске

Самолет столкнулся с землей, когда шел на посадку Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске появятся мемориальные доски в честь двух пилотов - Игоря Шумакова и Александра Зуева. Мужчины погибли в крушении самолета. За проявленный героизм пилоты награждены орденом Мужества посмертно.

- В 2017 году выполнялся рейс Хабаровск - Нелькан. Самолет столкнулся с землей, когда шел на посадку. В авиакатастрофе погибли шесть человек, в том числе члены экипажа. Это случилось из-за недочетов в руководстве по летной эксплуатации. Пилоты делали все, что могли, чтобы избежать крушения, - рассказали в мэрии краевой столицы.

С инициативой установить мемориальные доски выступили школы, где учились мужчины. Идею поддержали несколько организаций. Среди них и «Хабаровские авиалинии», компания взяла на себя финансирование. Планируется, что мемориальные доски появятся на фасадах гимназии №4 и школы №80 до конца этого года.