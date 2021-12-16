Водитель, сбивший мотоциклиста в Хабаровске, проведет три года в колонии-поселении

Смертельное ДТП произошло в 2019 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В краевой столице прошел суд над водителем, который в 2019 году насмерть сбил мотоциклиста.

Известно, что 22-летний хабаровчанин разворачивался на дороге по улице Тургенева, игнорируя знаки и разметку. В результате нарушения ПДД водитель и мотоциклист столкнулись. Второй скончался на месте.

- На водителя автомобиля Volkswagen Tiguan было заведено уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что хабаровчанин так и не признал своей вины. По решению суда мужчина отправится на три года в колонию-поселение.