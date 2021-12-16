Обеспечить Хабаровский край собственными продуктами поручил Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев поручил обеспечить Хабаровский край собственными продуктами. Этому поспособствует реализация в регионе проекта «Мелиорация и кластер «АПК».

- Наша стратегическая цель - самообеспеченность продуктами питания. Для этого потребуется ввести в оборот дополнительные земли для ведения сельского хозяйства, а также восстановить пахотные гектары и системы мелиорации, - сказал Михаил Дегтярев.

Кроме этого в крае планируется создать систему агрокластеров, для того чтобы восстановить и улучшить плодородие земли. А увеличение пахотных земель подразумевает рост производства сельскохозяйственной продукции, что предполагает укрепление продовольственной безопасности региона.