Лучший зимний двор выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подходят к концу конкурсы на лучшее оформление дворов к Новому году. В финале будут участвовать победители районных этапов.

Кроме этого хабаровчане продвигают свои территории общественного самоуправления. Так, например, представители ТОС «Мы отличные соседи» благодаря участию в новогоднем конкурсе получили грант на строительство площадки для игры в хоккей.

- Участники районных конкурсов будут награждены в нескольких номинациях: «Снежная фигура», «Зимняя горка», «Новогодний фасад», «Лучшая новогодняя ель», «Оформление входной группы», а также «Лучший зимний двор», - рассказали в администрации краевой столицы.