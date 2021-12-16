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Общество16 декабря 2021 8:30

Лучший зимний двор выберут в Хабаровске

Победителей определят в шести номинациях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Лучший зимний двор выберут в Хабаровске

Лучший зимний двор выберут в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подходят к концу конкурсы на лучшее оформление дворов к Новому году. В финале будут участвовать победители районных этапов.

Кроме этого хабаровчане продвигают свои территории общественного самоуправления. Так, например, представители ТОС «Мы отличные соседи» благодаря участию в новогоднем конкурсе получили грант на строительство площадки для игры в хоккей.

- Участники районных конкурсов будут награждены в нескольких номинациях: «Снежная фигура», «Зимняя горка», «Новогодний фасад», «Лучшая новогодняя ель», «Оформление входной группы», а также «Лучший зимний двор», - рассказали в администрации краевой столицы.