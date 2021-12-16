Пробки в Хабаровске: стоят Пионерская, Дикопольцева и Дзержинского

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 16 декабря пробки в Хабаровске снова достигли десяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Дзержинского, Пионерская, Шевчука, Дикопольцева.

Пробка на Волочаевской медленно продвигается в сторону Краснореченской. Там затор продолжается на развязке и по улице 65-летия Победы.

Пробка на улице Лейтенанта Орлова образовалась в двух направлениях: в сторону Ленина и в сторону Волочаевской.

На Шеронова хабаровчане вынуждены стоять от остановки «Уссурийская улица» до перекрестка с Ленина. Там также образовался затор: от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина.

На Слободской машины стоят от «Хабаровскэнергосбыта» до Ленина. По улице Пушкина пробка сформировалась от Уссурийского бульвара до площади Блюхера.

Затор на Амурском бульваре начинается от поворота с улицы Шеронова до пересечения с Льва Толстого.