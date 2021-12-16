В Хабаровске дети-сироты получили 45 квартир после вмешательства прокуратуры

В эксплуатацию введен дом в Железнодорожном районе Хабаровска. Фото: Прокуратура Хабаровского края

В краевой столице ввели в эксплуатацию еще один многоквартирный дом. Не обошлось без вмешательства прокуратуры. 45 квартир в доме предназначались детям-сиротам.

Дом расположен в Железнодорожном районе Хабаровска. Второй этап строительства начался еще в ноябре прошлого года.

- Из-за возможного нарушения прав детей-сирот надзорное ведомство вынесло предостережение министрам ЖКХ края. Ход строительства постоянно контролировался, - сообщили в прокуратуре.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие глава региона Михаил Дегтярев. Сейчас ведется работа по заключению договоров специального найма с детьми-сиротами.