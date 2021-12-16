В Хабаровском крае столбики термометров упали до -43 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчанам 17 декабря стоит утеплиться посильнее. По прогнозу ГУ МЧС в столице региона днем ожидается до -24 градусов. Ночью до -29. Осадков не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -24 до -19 градусов. Ночью от -33 до -28. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -35 до -17 градусов днем и до -43 ночью. Скорость юго-западного ветра составит от 2 до 14 метров в секунду. Обойдется без существенных осадков.

В северных районах столбики термометров ночью покажут от -37 до -22 градусов. Днем от -30 до -20 градусов. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 3-14 метров в секунду с усилениями до 20 метров. Небольшой снег и метель прогнозируются в Аяно-Майском районе.

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