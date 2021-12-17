В тяжелом состоянии из-за ковида в Хабаровском крае находится 61 пациент Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 485 человек в Хабаровском крае.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 253, в Комсомольске - 84. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 468 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 488.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 118 257 случаев заболевания коронавирусом;

104 133 человека выздоровели;

12 970 находятся на лечении (2279 в стационаре, амбулаторно 10 691);

Скончались 1154 человека.

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