В тяжелом состоянии из-за ковида в Хабаровском крае находится 61 пациент
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 485 человек в Хабаровском крае.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 253, в Комсомольске - 84. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 468 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 488.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 118 257 случаев заболевания коронавирусом;
104 133 человека выздоровели;
12 970 находятся на лечении (2279 в стационаре, амбулаторно 10 691);
Скончались 1154 человека.
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