В Хабаровском крае будут судить мужчину за убийство его знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае под суд отправили мужчину, который обвиняется в убийстве знакомой. Сам он отрицает свою вину, сообщает региональный следком.

— По версии следствия, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в жилом доме по проспекту Октябрьский города Амурск, вступил с ней в конфликт. В процессе ссоры обвиняемый нанес женщине множественные ножевые ранения, вследствие чего она скончалась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователями были проведены десятки экспертиз разного рода, допрошены свидетели. Все доказательства свидетельствуют о том, что именно этот мужчина совершил преступление, однако он не признает своей вины. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело направлено под суд.

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