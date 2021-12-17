Для северян Хабаровского края стартовала льготная продажа авиабилетов на 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

Жители севера Хабаровского края могут купить авиабилеты от местных перевозчиков по льготной цене уже сейчас. В правительстве региона сообщили о старте продаж.

Там отметили, что «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» увеличат частоту рейсов в следующем году на 101 и 45 соответственно, а из бюджета региона на поддержку льготной программы будет выделено 188 миллионов рублей.

- В 2021 году по решению губернатора финансирование программы увеличено до 194 миллионов рублей, благодаря чему перевезено было уже 33 тысячи пассажиров. Рассчитываем на сохранение продаж льготных авиабилетов и в 2022 году, - отметила министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Первой о старте продаж сообщила компания «Хабаровские авиалинии». Воспользоваться льготой смогут жители Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов и района имени Полины Осипенко. Цена осталась неизменной: 4500 рублей для взрослых, 3000 рублей - для детей от 2 до 12 лет.

Отметим лишь, что в течение года можно воспользоваться льготными билетами только четыре раза.

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