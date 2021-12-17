в Хабаровске пройдет акция «Медицинская суббота»
Фото: Администрация Хабаровска
18 декабря в столице Хабаровского края состоится акция «Медицинская суббота». Пункты вакцинации в этот день будут развернуты в десяти городских учебных учреждениях города, сообщили в мэрии.
— Администрация Хабаровска совместно с министерством здравоохранения Хабаровского края продолжает серию мероприятий, в рамках которых прививки от коронавирусной инфекции можно сделать в выходной день, — говорят в мэрии.
Напомним, что за минувшие сутки ковид подтвердился у 253 жителей города. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 1154 человек в регионе.
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