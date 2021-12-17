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Общество17 декабря 2021 3:42

Хабаровская школьница написала одно из лучших сочинений во всей России

На федеральный этап было прислано более 350 работ из 84 субъектов страны
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровская школьница написала одно из лучших во всей России

Хабаровская школьница написала одно из лучших во всей России

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровская восьмиклассница Лиза Ратова стала одним из лучших авторов Всероссийского конкурса сочинений – 2021. Девочка написала сочинение в честь юбилея выпуска ее любимой книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

– Сочинение Лизы является самобытным и уникальным. Это ее письмо самой себе спустя время, обращение девочки-подростка к зрелой женщине, уже накопившей жизненный опыт. Трогательное послание перекликается с основными идеями бессмертной повести-сказки, – рассказала учитель русского языка и литературы Краевого центра образования Татьяна Мальцева.

Кроме того школьница презентовала настольную сюжетную игру по мотивам «Маленького принца», и такой подход к образованию на основе опыта Елизаветы уже начал применяться в нескольких школах региона.

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса пройдет 23 декабря в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве.

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