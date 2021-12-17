Кадетам и военным лицеистам Хабаровского края продлили зимний отпуск Фото: Олег УКЛАДОВ

Кадеты и военные лицеисты Хабаровского края уходят на зимние каникулы. Отпуск учащимся в довузах Минобороны увеличили за счет добавления к нему дней осенних каникул, которые были перенесены. Такое решение принято из-за сложившейся санитарно-эпидемической обстановки в регионе.

- Кадеты и лицеисты возьмут с собой домой бланки добровольного согласия на проведение профилактических прививок. Тем, чьи родители дадут согласие, поставят вакцину после возвращения ребенка из отпуска, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Вакцинация от COVID-19 обучающихся в довузах Минобороны, возрастом от 12 до 15 лет, проводится только с согласия родителей. С 15 лет - только после подписанного самим ребенком согласия.