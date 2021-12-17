В Хабаровске обновили светофоры на пересечении Амурского бульвара с улицей Дзержинского Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», на пересечении улиц Амурский бульвар и Дзержинского установили новые светофоры.

- Специалисты демонтировали старые опоры и установили вместо них новые. Также были установлены консоли для монтажа дорожных знаков. Кроме этого заменены светофоры, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Новый регулируемый пешеходный переход появился недалеко от дома по адресу Дзержинского, 64. Там специалисты нанесли новую разметку. Проведенные работы обошлись в 5,7 миллиона рублей.