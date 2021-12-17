Современные домокомплекты будут изготавливать в Хабаровском крае. Фото: телеграм-канал "Пулемет Дегтярева"

На территории Хабаровского края появится предприятие по выпуску современных домокомплектов. Инвестором выступит компания «Сахалин-Инжиниринг». Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

- Инвестор получит в аренду 15 тысяч квадратных метров земли с дальнейшим правом выкупа, а также складское помещение, к которому можно подключить все необходимые инженерные коммуникации, - написал Михаил Дегтярев.

Сахалинская компания станет участником строительного кластера в регионе и поможет в реализации проекта «Дом дальневосточника». «Сахалин-инжиниринг» занимается строительством каркасно-щитовых домов по японской технологии.

Максимальная высота таких зданий – три этажа. Возведение домов с пенополиуретановым утеплением по японским технологиям считается достаточно быстрым.