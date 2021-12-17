Камеры видеонаблюдения появились в подземных переходах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в подземных переходах будет вестись видеонаблюдение. Камеры там установили, чтобы усилить безопасность и защиту от вандалов.

- Мэрия каждый год приводит в порядок подземные переходы из-за постоянных выходок вандалов. Они расписывают стены краской, разрушают конструкции, бьют лампы освещения, - рассказал Юрий Кононенко, консультант городской службы по взаимодействию с правоохранительными органами.

Камеры появились в «подземках» на остановке «Павленко», а также в районах Энергомаша и «Платинум аренды». Они снимают и входные группы. Видео попадает в систему «Безопасный город» и хранится там в течение двух недель.