В Хабаровском крае лесорубы незаконно вырубили 92 кубометра древесины

Лесному фонду причинен ущерб в 1,6 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 29 ноября лесные инспекторы провели 160 патрулирований. Они выявили пять незаконных рубок лесных насаждений.

- Злоумышленники вырубили 92 кубических метра древесины. Лесному фонду причинен ущерб на сумму в 1,6 миллиона рублей. Личности нарушителей установлены, они понесут ответственность, - рассказали в комитете лесного хозяйства правительства края.

Также лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили 442 лесовоза. За период с 29 ноября было выявлено девять нарушений при оформлении документов. Нарушителям придется выплатить штраф в размере от 50 до 700 тысяч рублей.