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Недвижимость17 декабря 2021 8:00

Регоператора по вывозу бытовых отходов определили в Хабаровске

Торги выиграла компания ООО «Хабавтотранс ДВ»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Регоператора по вывозу бытовых отходов определили в Хабаровске

Регоператора по вывозу бытовых отходов определили в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице выбрали нового регионального оператора по вывозу отходов. Эти обязанности будет выполнять «Хабавтотранс ДВ».

- Министерство ЖКХ края назначило компанию ООО «Хабавтотранс ДВ» регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания будет работать в городском округе, а также в районе имени Лазо, - пояснили в мэрии краевой столицы.

Компания приступит к предоставлению услуги не позднее первого мая следующего года.