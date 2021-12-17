Регоператора по вывозу бытовых отходов определили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице выбрали нового регионального оператора по вывозу отходов. Эти обязанности будет выполнять «Хабавтотранс ДВ».

- Министерство ЖКХ края назначило компанию ООО «Хабавтотранс ДВ» регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания будет работать в городском округе, а также в районе имени Лазо, - пояснили в мэрии краевой столицы.

Компания приступит к предоставлению услуги не позднее первого мая следующего года.