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Общество17 декабря 2021 8:30

Интернет появится во всех малых населенных пунктах Хабаровского края к 2030 году

16 тысяч жителей региона получат доступ к сетям LTE
Анастасия НУРАДИЛОВА
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16 тысяч жителей региона получат доступ к сетям LTE

16 тысяч жителей региона получат доступ к сетям LTE

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае к 2030 году планируется подключить к интернету все малые населенные пункты. Такую задачу перед властями поставил глава региона Михаил Дегтярев. 16 тысяч жителей 47 населенных пунктов получат доступ к мобильному интернету.

- К концу 2024 года скоростной интернет станет доступен жителям десяти населенных пунктов с численностью более 1000 человек. Там появятся сети LTE, - рассказал в пресс-службе правительства края.

Работы будут вестись в рамках реализации проекта «Цифровое равенство».