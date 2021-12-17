В Хабаровском крае бывший сотрудник Минобороны осужден за взятку

Мужчина проведет более восьми лет в колонии строгого режима
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае за взятку осужден бывший руководитель регионального подразделения Минобороны.
С августа 2019 по март 2020 мужчина получил взятки общей суммой в 2,2 миллиона рублей. За это он покрывал взяткодателя, личность которого не раскрывается.
- На мужчину было заведено уголовное дело по шестой части статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере». По решению суда, он 8 лет и 4 месяца будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Также, суд конфисковал у взяточника 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Восточного военного округа.
Кроме этого, в надзорном ведомстве сообщили, что уголовное дело, которое было заведено на взяткодателя, прекращено в связи с его деятельным раскаянием.