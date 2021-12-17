Облили водой и качали на руках: в ЕАО показали, как пожарных провожают на пенсию

В ЕАО показали, как пожарных провожают на пенсию Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области, соблюдая все традиции, проводили на пенсию пожарного Андрея Иванова. Дружный коллектив с задорными веселыми криками и слезами счастья попрощался с коллегой.

- Мы облили его ледяной водой из пожарного рукава и подкинули 25 раз: столько служил Андрей Геннадьевич, - рассказали коллеги пожарного в ГУ МЧС России по ЕАО.

На кадрах видно, как растрогались и плачут сотрудницы, провожая пожарного на пенсию. Сам Андрей Иванов светится счастливой улыбкой. Улыбка не сходила с лица мужчины и когда на него была направлена мощная струя холодной воды из пожарного шланга.

На прощание коллеги Андрея Иванова расписали пожеланиями его каску огнеборца и сказали ему много приятных слов.