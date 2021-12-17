Целевой набор в медицинские учебные учреждения увеличится в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае к 2026 году увеличат целевой набор в медицинские учебные заведения. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев.

Ее решение будет осуществляться в рамках реализации проекта «Медицинские кадры решают все!». Он направлен на увеличение числа медицинских работников в поликлиниках.

Целевой набор увеличат не только в профильном вузе края, ДВГМУ, но и в медицинском колледже. Увеличивать набор в учебных учреждениях планируется постепенно.

- Необходимо также закреплять новых специалистов в медорганизациях. Для этого нужно поставить цель: трудоустраивать каждый год 250 выпускников ДВГМУ. Также, чтобы замотивировать будущих врачей, нужно ежегодно предоставлять медработникам по 50 квартир, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.