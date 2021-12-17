В поселке Горького снесли аварийный дом Фото: Администрация Хабаровска

В поселке Горького по улице Молодежной снесли аварийный барак. 25 жильцов переехали в новые комфортабельные квартиры.

- В дальнейшем на месте снесенных домов можно построить перспективный жилой микрорайон со всеми коммуникациями, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В краевой столице квартиры нужно выделить еще 1700 хабаровчанам. Более 400 жильцов уже получили новые квартиры. Жилье для расселения приобретается на вторичном рынке через аукционы. Граждане получают равнозначные по квадратуре квартиры.

- Мы стараемся учитывать пожелания людей, которые вынуждены переселяться. Например, пенсионерам предоставляем квартиры на нижних этажах, - рассказала Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска.