Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-25°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость17 декабря 2021 10:00

В поселке Горького снесли аварийный дом

В дальнейшем на месте снесенных бараков планируется построить жилой микрорайон
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В поселке Горького снесли аварийный дом

В поселке Горького снесли аварийный дом

Фото: Администрация Хабаровска

В поселке Горького по улице Молодежной снесли аварийный барак. 25 жильцов переехали в новые комфортабельные квартиры.

- В дальнейшем на месте снесенных домов можно построить перспективный жилой микрорайон со всеми коммуникациями, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В краевой столице квартиры нужно выделить еще 1700 хабаровчанам. Более 400 жильцов уже получили новые квартиры. Жилье для расселения приобретается на вторичном рынке через аукционы. Граждане получают равнозначные по квадратуре квартиры.

- Мы стараемся учитывать пожелания людей, которые вынуждены переселяться. Например, пенсионерам предоставляем квартиры на нижних этажах, - рассказала Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска.