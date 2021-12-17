Пробки в Хабаровске: девятибалльные заторы омрачили вечер пятницы

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу вечером, 17 декабря, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в Хабаровске достигли девяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Дзержинского, Шевчука, Краснореченская, Карла Маркса, Лейтенанта Орлова, Ким Ю Чена.

Улица Ленина также встала по направлению к Тургенева. Однако самый загруженный участок дороги начинается здесь от поворота с Волочаевской.

Пробка на Слободской начинается в районе «Хабаровскэнергосбыта» и заканчивается на пересечении с Ленина. На Пушкина машины медленно продвигаются от гостиницы «Центральная» до площади Блюхера.

Амурский бульвар встал от остановки «Центральный рынок» до пересечения с улицей Льва Толстого.