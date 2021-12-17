Небольшой ветер и до -43 градусов будет в Хабаровском крае 18 декабря Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Крепкие морозы атаковали Хабаровский край. Пока в краевой столице дневные температуры подбираются к -30, на севере уже давно ближе к -40 градусам. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям края 18 декабря.

Так, в Хабаровске в субботу будет без осадков. Столбик термометра ночью опустится до -32 градусов. А днем чуть потеплеет – будет от -23 до -25 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления от 4 до 9 метров.

На юге края осадки тоже не ожидаются. Ночью столбик термометра максимум опустится до -33 градусов. Днем температура будет варьироваться от -17 до -22 градусов. Ветер будет юго-западного направления от 5 до 10 метров.

В центральных районах края снега не будет. Температура ночью достигнет -46 градусов. Днем столбик термометра будет варьироваться от -15 до -35 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях со скоростью от 5 до 14 метров.

На севере без осадков, но ночью температура опустится до -41 градуса. Днем от -20 до -30 градусов. Ветер различных направление от 2 до 13 метров. На побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.