Автопарк в Южном микрорайоне загорелся в Хабаровске

Огнеборцы смогли вовремя локализовать возгорание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В половине шестого утра в 18 декабря пожарным города Хабаровска поступил звонок о возгорании на территории автопарка на улице Панфиловцев, 44. Пожарные выехали на вызов, не мешкая.

По прибытии выяснилось, что горит автобус. Общая площадь пожара составила 20 квадратов. В шесть утра сотрудникам пожарной охраны удалось локализовать пожар, а в 06:25 полностью его ликвидировать.

В ходе происшествия никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара приняли участие 8 человек. Причины возгорания устанавливаются.

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