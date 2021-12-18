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Общество18 декабря 2021 4:54

Строительство железной дороги до Магадана ускорит экономическое развитие регионов ДФО

Такое мнение высказал сенатор от республики Соха Александр Акимов
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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В настоящее время крупные регионы Дальневосточного федерального округа имеют между собой довольно слабую транспортную связь

В настоящее время крупные регионы Дальневосточного федерального округа имеют между собой довольно слабую транспортную связь

Фото: Иван Макеев

Строительство железной дороги до Магадана ускорит экономическое развитие и будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов Дальнего Востока.

Об этом рассказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Республики Саха Александр Акимов.

- Я считаю, что в дальнейшую стратегию развития Северо-Восточной части нашей страны необходимо обязательно включить железную дорогу до Магадана, - приводит ТАСС слова сенатора.

Александр Акимов подчеркнул, что достройка железной дороги позволит облегчить северный завоз продуктов и в целом улучшит экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сенатор отметил, что в настоящее время крупные регионы Дальневосточного федерального округа имеют между собой довольно слабую транспортную связь.