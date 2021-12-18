Телефонные мошенники вытянули у хабаровчанки больше одного миллиона рублей

Полиция завела уголовное дело и ищет мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске мошенники похитили у хабаровчанки больше одного миллиона рублей. Действовали они по уже привычной схеме.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Кировского района. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил девушке, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Мошенник убедил доверчивую хабаровчанку, что для отмены данной операции необходимо оформить займ, а затем перевести эти деньги на «безопасный» счет.

- Поверив, потерпевшая оформила несколько кредитов на общую сумму более одного миллиона рублей и все деньги перевела на незнакомые счета под диктовку лже-работника банка, - уточнили в УМВД по Хабаровскому краю.

После заявления потерпевшей полиция завела уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас полиция ищет аферистов. В УМВД напоминают, что под видом работников службы безопасности и специалистов банка людям часто звонят мошенники. Не нужно вестись на их уловки, а уж тем более оформлять на себя кредит и переводить деньги на «безопасные» счета.