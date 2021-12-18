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Общество18 декабря 2021 5:51

В Хабаровске выберут самый новогодний общественный транспорт

В соревновании примут участие экипажи троллейбусов, автобусов и трамваев
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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Победители получат денежные призы

Победители получат денежные призы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта. Экипажи троллейбусов, автобусов и трамваев будут соревноваться в создании праздничной атмосферы. Победителей определит специальная комиссия. Итоги подведут в субботу, 18 декабря.

Цель конкурса – привлечь работников общественного транспорта к новогоднему оформлении города, которое создаст у хабаровчан праздничное настроение. Также в городском управлении промышленности, транспорта считают, что это подобные конкурсы повышают качество обслуживания пассажиров.

- Победителей выберут в номинациях «Лучшее новогоднее оформление автобуса», «Лучшее новогоднее оформление троллейбуса», «Лучшее новогоднее оформление трамвая», - рассказали в администрации Хабаровска.

Победители получат денежные призы.