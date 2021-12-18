В Комсомольске-на-Амуре произошло жесткое ДТП с автобусом: есть пострадавшие

ЧП произошло 18 декабря на пересечении улиц Степной и Комсомольского шоссе. Фото: паблик komsagram в Instagram

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ЧП произошло 18 декабря на пересечении улиц Степной и Комсомольского шоссе.

- По последним данным, в аварии пострадал водитель автобуса. Также очевидцы происшествия дополняют, что пострадали и пассажиры автобуса: у пожилой женщины открытый перелом ноги, также травмы получили подростки, - сообщают очевидцы в паблике komsagram в Instagram.

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