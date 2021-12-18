Хабаровчанин, не вернувший игровую приставку, стал фигурантом дела о мошенничестве

Задержанный рассказал, что возвращать игровую консоль владельцу он планировал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске полиция раскрыла дело о мошенничестве с игровой приставкой.

О преступлении стало известно после того, как в правоохранительные органы обратился бизнесмен, занимающийся прокатом бытовой и цифровой техники. Он рассказал, что сдал в аренду игровую приставку. Но в назначенный срок технику ему так и не вернули.

- Самостоятельно вернуть консоль потерпевший не смог. Злоумышленник отключил свой телефон. Ущерб хабаровчанин оценил в 19 тысяч рублей, - сообщают в УМВД по Хабаровскому краю.

После заявления от бизнесмена сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали 23-летнего хабаровчанина. До этого в поле зрения полиции парень не попадал.

Задержанный рассказал, что возвращать игровую консоль владельцу он планировал. Оказалось, что по истечению срока аренды парень сдал приставку в «комиссионку», а вырученные деньги потратил.

На игромана завели уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Парню «светит» до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.