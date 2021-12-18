Пассажирский автобус, следующий по маршруту №2, столкнулся с грузовиком. Фото: прокуратура Хабаровского края

Следственный комитет начал проверку по факту жесткого ДТП с автобусом и грузовиком в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, авария произошла 18 декабря около 13:30.

- Пассажирский автобус, следующий по маршруту №2, попал в дорожно-транспортное происшествие, совершив столкновение с другим автомобилем. В результате, автобус выехал с полосы дорожного движения и врезался в опору светофора, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, в аварии пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний.

Всего в момент ДТП в автобусе, по предварительным данным, находились 45 пассажиров.

Следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренными статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по первой части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).