В Хабаровском крае фермер раскошелился на 2,5 миллиона после ареста 102 тонн сои

Должнику запретили выезжать за рубеж, но и эта мера не подействовала на фермера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае с фермера из района имени Лазо судебные приставы взыскали более 2,5 миллионов рублей. Раскошелиться фермер согласился лишь после того, как сотрудники ФССП наложили арест на 102 тонны сои.

Глава фермерского хозяйства задолжал крупную сумму руководству одной из фирм. Несмотря на решение Арбитражного суда Приморского края, куда обратилась пострадавшая сторона, отдавать долг фермер не спешил. Тогда к делу подключились судебные приставы. Должнику запретили выезжать за рубеж, но и эта мера не подействовала на фермера.

Тогда пристав-исполнитель арестовал имущество должника – 102 тонны сои.

- Спустя некоторое время 42-летний житель района имени Лазо перечислил всю необходимую сумму на счет взыскателя, о чем представил судебному приставу-исполнителю соответствующий документ, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

После этого арест с имущества должника был снят, исполнительное производство прекратили в связи с тем, что долг был погашен.