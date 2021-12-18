В Хабаровске родители смогут попасть в детсады и школы только с QR-кодом

Ограничения вызвали недовольство среди родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 декабря в Хабаровске заходить в детсады и школы смогут только родители, имеющие QR-коды о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Информацию об этом руководители детсадов и школ уже начали распространять в родительских чатах многих городских учреждений.

- Родители в бешенстве. Толком никто ничего не объясняет. Непонятна система - как забирать ребенка после садика. То есть, по идее, сами воспитатели должны собирать каждого ребенка и отводить в фойе. Еще должны появиться дежурные, которые должны контролировать доступ родителей в здание и проверять сами коды. Но пока таких людей нет, значит функция ляжет на самих сотрудников. Естественно этим недовольны и они, - поделился с «КП»-Хабаровск» один из родителей. - Думаю, в конечном счете все спустится на тормозах.

Сообщения руководители детсадов и школ рассылают со ссылкой на приказ начальника городского управления образования Татьяны Матвеенковой.

Отмечается, что срок отрицательного ПЦР-теста будет действовать только 48 часов.