В Хабаровском крае 19 декабря столбик термометра опустится до -42 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае 19 декабря не прогнозируются опасные метеорологические явления.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице днем температура составит -18…-20 градусов. Ночью будет холоднее: от -26 до -28 градусов. Юго-западный ветер подует со скорость от трех до восьми метров в секунду. Осадков не ожидается.

Снега не будет и в южных районах региона. Днем температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -25…-30 градусов. Западный ветер от пяти до десяти метров в секунду.

В центральных районах днем будет холодно: от 15…до -33 градусов. Ночью температура воздуха составит от -22 до -42 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Снега не ожидается.

А вот в Тугуро-Чумиканском районе небольшой снег все-таки пройдет. Днем в северных районах края температура воздуха составит от -20 до -33 градусов. Ночью будет -23…-40 градусов. Скорость западного ветра – от двух до тринадцати метров в секунду. В Охотском районе скорость ветра достигнет 20 метров.