Шесть человек умерли от ковида в Хабаровском крае за минувшие сутки

В регионе осталось 539 свободных коек для больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки подтвердилось 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Больше всего заболевших в краевой столице – 188 человек. На втором месте по заболеваемости Комсомольск-на-Амуре. Там подтвердилось 96 новых случаев. 64 человека заболели в Советско-Гаванском районе, - рассказали в краевом минздраве.

За минувшие сутки в крае от ковида умерли шесть человек. 98 пациентов находятся в ковидных госпиталях на ИВЛ.

Всего в регионе 2676 коек для больных коронавирусом. На данный момент свободны 539 коек.

Напомним, за время пандемии в регионе зарегистрировано 119 219 случаев COVID-19. При этом, 1166 человек умерло от новой коронавирусной инфекции.