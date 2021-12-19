Обновленный центр занятости населения начнет работу в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Первый обновленный центр занятости населения начнет работу в краевой столице. Его модернизация была проведена в рамках реализации национального проекта «Демография». Еще четыре таких центра обновят до конца 2024 года.

В этом году на эти цели было выделено 20 миллионов рублей. Из них 19,4 миллиона из федерального бюджета.

- В центре занятости населения обновлена материально-техническая база. Это поможет сократить время предоставления услуг. Также, главной особенностью работы кадрового центра станет индивидуальный подход, - рассказала Инна Малинина, первый заместитель председателя краевого комитета по труду и занятости населения.

Открытие обновленного центра занятости населения запланировано на 24 декабря.