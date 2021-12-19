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Общество19 декабря 2021 1:00

Самый большой каток на Дальнем Востоке открылся в Хабаровске

Площадь льда составляет почти семь тысяч квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Площадь ледового катка составляет почти семь тысяч квадратных метров

Площадь ледового катка составляет почти семь тысяч квадратных метров

Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице, на набережной, открылся самый большой каток на Дальнем Востоке. Его площадь составляет почти семь тысяч квадратных метров, а протяженность – около 400 метров.

Как и раньше, каток разделен на несколько зон. Отдельное место отведено самым маленьким любителям катания на коньках. Они смогут весело провести время на специальной площадке «Каток-Малышок». Любители спортивных игр приглашаются на зоны для керлинга и хоккея.

- Второй год подряд мы решили сделать акцент на арт-объектах, изготовленных из искусственного газона. На территории посетители встретят оленей, снеговиков, целую семью медведей, а также главный символ 2022 года – белого тигра, - рассказала Дина Ирганова, заместитель генерального директора по общим вопросам «Дирекции спортивных сооружений края».

Каток на набережной открыт ежедневно с 11:00 до 23:00. Подсветка в будние дни горит до 23:00, а в пятницу и субботу – до часу ночи.