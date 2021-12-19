В Хабаровском крае возрастут объемы строительства жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае, благодаря реализации проекта «Дальневосточный квартал», возрастут объемы строительства жилья. Дома средней и многоэтажной высотности появятся на территории аэродрома ДОСААФ в краевой столице.

Региональный минстрой рассчитал, что там можно построить до 450 тысяч квадратных метров нового жилья. В целом, в рамках реализации проекта появятся новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.

- Цены на новые квартиры уже превышают 150 тысяч рублей за метр. Но благодаря программе «Дальневосточный квартал» желающие смогут приобрести квартиру по доступной цене – за 100 тысяч за один квадратный метр. При этом, жилье будет располагаться в районе с хорошей инфраструктурой: парки, детские площадки, магазины, - рассказал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.