Поддержку гражданских инициатив увеличат в Хабаровском крае к 2026 году

В следующем году на поддержку гражданских инициатив будет выделено 200 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае к 2026 году увеличат поддержку гражданских инициатив. Из бюджета региона ежегодно будут выделять 500 миллионов рублей на финансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.

- В этом году на эти цели было выделено 100 миллионов рублей. В следующем году планируем выделить 200 миллионов. К 2026 году необходимо увеличить эту сумму до 500 миллионов рублей, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

На данный момент, в крае 561 социально ориентированных некоммерческих организаций и 1123 территориальных общественных самоуправлений. Первые создают и реализуют различные проекты в области спорта, ЗОЖ, реабилитации инвалидов, поддержки людей, попавших в тяжелую ситуацию. Вторые занимаются благоустройством дворов, освещением улиц: решают вопросы местного значения.