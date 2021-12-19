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Общество19 декабря 2021 3:00

Поддержку гражданских инициатив увеличат в Хабаровском крае к 2026 году

В следующем году на эти цели будет выделено 200 миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В следующем году на поддержку гражданских инициатив будет выделено 200 миллионов рублей

В следующем году на поддержку гражданских инициатив будет выделено 200 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае к 2026 году увеличат поддержку гражданских инициатив. Из бюджета региона ежегодно будут выделять 500 миллионов рублей на финансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.

- В этом году на эти цели было выделено 100 миллионов рублей. В следующем году планируем выделить 200 миллионов. К 2026 году необходимо увеличить эту сумму до 500 миллионов рублей, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

На данный момент, в крае 561 социально ориентированных некоммерческих организаций и 1123 территориальных общественных самоуправлений. Первые создают и реализуют различные проекты в области спорта, ЗОЖ, реабилитации инвалидов, поддержки людей, попавших в тяжелую ситуацию. Вторые занимаются благоустройством дворов, освещением улиц: решают вопросы местного значения.