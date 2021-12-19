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Происшествия19 декабря 2021 4:00

Житель Советской Гавани не платил налоги и накопил долг суммой более 85 миллионов

В результате накопившейся пени и штрафа, мужчина был вынужден выплатить государству 123 миллиона
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В результате накопившейся пени и штрафа, мужчина был вынужден выплатить государству 123 миллиона

В результате накопившейся пени и штрафа, мужчина был вынужден выплатить государству 123 миллиона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Советской Гавани гендиректор строительной компании два года игнорировал налоговые обязательства. В результате, у мужчины накопился долг на сумму свыше 85 миллионов рублей.

- На генерального директора организации было заведено уголовное дело по второй части статьи 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Следствием были собраны неопровержимые доказательства виновности жителя Советской Гавани, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина был вынужден в полном объеме погасить ущерб, который он нанес бюджетной системе страны. Помимо самих налогов, которые задолжал гендиректор, ему пришлось выплатить накопившуюся пеню и штраф. Общая сумма долга составила 123 миллиона рублей.