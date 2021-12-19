В Хабаровске не будет массовых гуляний в новогоднюю ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице не будет массовых гуляний в новогоднюю ночь. Такое решение принято из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Однако новогодние площадки все же будут работать.

- В каждом районе таких площадок о 15 до 30. Все праздничные гуляния отменяются. Но музыка будет играть. Если приходите на площадку с семьями – соблюдайте дистанцию, берегите себя, - посоветовал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сотрудники мэрии надеются, что хабаровчане с пониманием отнесутся к такому вынужденному решению.